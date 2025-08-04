|Kurse + Charts + Realtime
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Ausblick des IT-Dienstleisters sei deutlich optimistischer, verglichen mit der Gewinnwarnung des Konkurrenten Cancom in der Vorwoche, schrieb Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Mit einem Wachstum des Geschäftsvolumens von 5 Prozent und den zum Vorquartal gestiegenen Margen sehe er das Unternehmen an einem Wendepunkt zum Positiven./rob/edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.78 €
|
Abst. Kursziel*:
30.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.45%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:29
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
07:29
|EQS-News: Bechtle sieht Erholung im zweiten Quartal (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery (EQS Group)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
07.08.25