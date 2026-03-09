Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

15.92
CHF
-0.65
CHF
-3.95 %
09:11:19
BRXC
09.03.2026 07:19:35

BBVA Overweight

BBVA
15.94 CHF -3.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,50 auf 23,30 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Marktwert der spanischen Großbank sei seit dem Hoch von Anfang Februar um 21 Milliarden Euro gesunken, schrieb Marta Sanchez Romero ám Sonntag. Das preise für 2026 und 2027 um rund 15 Prozent geringere Ergebnisse ein. Der Krieg im Nahen Osten und konjunkturelle Risiken erschwerten Prognosen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.26 € 		Abst. Kursziel*:
27.57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.90%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

