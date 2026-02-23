BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BBVA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 19,75 auf 21,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.25 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.09 €
|
Abst. Kursziel*:
5.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.56%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
10.02.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.02.26
|BBVA-Aktie schwächer: Operativer Gewinn legt kräftig zu - Aktienrückkauf beflügelt Kurs (AWP)
|
05.02.26
|BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (AWP)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BBVA-Aktie (finanzen.net)
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:52
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BBVA Buy
|UBS AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18.28
|1.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|
RBC Capital Markets
Enel Underperform
|09:26
|
UBS AG
Enel Buy
|08:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|08:52
|
Deutsche Bank AG
BBVA Buy
|08:52
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
|08:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Hold