BBVA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft der spanischen Großbank in der Türkei könnte an Gewicht zunehmen, schrieb Ignacio Cerezo am Montagnachmittag. In den Jahren 2026 bis 2028 könnte der dort erwirtschaftete Anteil am Ergebniswachstum auf ein Viertel ansteigen. Bei einem Ausbleiben von Hyperinflation in dem Land liege hier beträchtliches positives Überraschungspotenzial./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
10.02.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.02.26
|BBVA-Aktie schwächer: Operativer Gewinn legt kräftig zu - Aktienrückkauf beflügelt Kurs (AWP)
|
05.02.26
|BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (AWP)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BBVA-Aktie (finanzen.net)
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
