BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

18.02
CHF
-0.30
CHF
-1.65 %
10:48:44
BRXC
24.02.2026 08:27:04

BBVA Buy

BBVA
18.02 CHF -1.65%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft der spanischen Großbank in der Türkei könnte an Gewicht zunehmen, schrieb Ignacio Cerezo am Montagnachmittag. In den Jahren 2026 bis 2028 könnte der dort erwirtschaftete Anteil am Ergebniswachstum auf ein Viertel ansteigen. Bei einem Ausbleiben von Hyperinflation in dem Land liege hier beträchtliches positives Überraschungspotenzial./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 14:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.66 € 		Abst. Kursziel*:
13.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.97%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

08:27 BBVA Buy UBS AG
23.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
