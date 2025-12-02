Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Equal Weight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
34.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.45%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
33.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.73%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:34
|Bayer-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen (finanzen.ch)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Dienstagmittag kräftig (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)