Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

31.63
CHF
3.48
CHF
12.36 %
17:16:03
SWX
02.12.2025 15:57:02

Bayer Equal Weight

Bayer
31.71 CHF 12.09%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Equal Weight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
34.26 € 		Abst. Kursziel*:
-12.45%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
33.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.73%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

