Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
28.15CHF
-75.85CHF
-72.93 %
01.12.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.12.2025 07:08:04
Bayer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die jüngsten Quartalszahlen und positive Studiendaten für den Gerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfall-Prävention an. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 bis 2030 steigen leicht an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Neutral
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30.42 €
|
Abst. Kursziel*:
5.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.21%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bayer
|
01.12.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.12.25