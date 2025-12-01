Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

28.15
CHF
-75.85
CHF
-72.93 %
01.12.2025
SWX
02.12.2025 07:08:04

Bayer Neutral

Bayer
28.29 CHF -0.51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die jüngsten Quartalszahlen und positive Studiendaten für den Gerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfall-Prävention an. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 bis 2030 steigen leicht an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Neutral
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
30.42 € 		Abst. Kursziel*:
5.19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.21%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse