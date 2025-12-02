Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’839 -0.1%  SPI 17’643 -0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’672 0.4%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 5’682 0.3%  Gold 4’213 -0.5%  Bitcoin 69’700 0.4%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 63.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagvormittag
Merrill Lynch & Co., Inc.: Buy-Note für Bayer-Aktie
Schweizer Aktien: Entspannt investieren dank Kapitalschutz
Diese Dividenden-Aktie könnte 2026 zu einer kräftigen Kurserholung ansetzen
Neutral für Bayer-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
eToro entdecken

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

31.77
CHF
3.62
CHF
12.84 %
09:34:26
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 08:49:58

Bayer Neutral

Bayer
31.93 CHF 12.85%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung (Solicitor General) dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein wichtiger Schritt in der Eindämmung des Glyphosat-Themas, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Die Aktien dürften etwas vom möglicherweise sinkenden Rückstellungsbedarf vorwegnehmen. Sie dürften sich um 10 bis 15 Prozent besser als der Markt schlagen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Bayer-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Bayer Neutral
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34.19 € 		Abst. Kursziel*:
-26.89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26.87%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse