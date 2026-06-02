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BAT Aktie 909525 / GB0002875804

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02.06.2026 09:47:55

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Während die Dynamik bei tabakfreien Nikotinbeuteln (Pouches) anhalte und das Geschäft in den USA mit E-Zigaretten und anstehenden neuen Produkten sich deutlich verbessere, gehe das US-Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten zurück, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Er sieht die Briten in einem frühen Stadium eines erfolgreichen Transformationsprozesses und den Anlagehintergrund intakt./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:06 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.05 £ 		Abst. Kursziel*:
18.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.75%
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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