BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Während die Dynamik bei tabakfreien Nikotinbeuteln (Pouches) anhalte und das Geschäft in den USA mit E-Zigaretten und anstehenden neuen Produkten sich deutlich verbessere, gehe das US-Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten zurück, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Er sieht die Briten in einem frühen Stadium eines erfolgreichen Transformationsprozesses und den Anlagehintergrund intakt./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.05 £
|
Abst. Kursziel*:
18.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.75%
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
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