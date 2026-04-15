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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) anlässlich der Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe seine Zielsetzungen für 2026 bekräftigt, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte mehr Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstumspfads bringen./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.