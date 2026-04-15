BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) anlässlich der Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe seine Zielsetzungen für 2026 bekräftigt, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte mehr Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstumspfads bringen./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
48.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
42.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
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