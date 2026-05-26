Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’558 0.4%  SPI 19’129 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 25’275 -0.5%  Euro 0.9134 0.2%  EStoxx50 6’093 -0.7%  Gold 4’526 -1.0%  Bitcoin 60’536 0.0%  Dollar 0.7846 0.2%  Öl 98.8 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BP-Aktie tiefer: Ölkonzern verkauft Raffinerie Gelsenkirchen - EU gibt grünes Licht
Nordex-Aktie dennoch tiefer: Lieferung in die Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
ETF des Monats Juni 2026: Saubere Energie, klares Signal
Ferrari-Aktie unter Druck: Luce-Launch enttäuscht Anleger
Suche...

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

51.35
CHF
0.22
CHF
0.43 %
13:26:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.05.2026 11:36:19

BAT Overweight

BAT
51.35 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco von 4900 auf 5400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr könnte überraschen und danach könnten die Ziele für das Gesamtjahr hochgeschraubt werden, schrieb Pallav Mittal am Freitagabend im Ausblick auf den Bericht am 2. Juni. Dabei könnte der Konzern allerdings aufgrund der geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten immer noch zurückhaltend bleiben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
54.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56.94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Pallav Mittal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:36 BAT Overweight Barclays Capital
15.05.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.04.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen