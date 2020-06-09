BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
02.10.2025 11:28:20
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 53 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch in einem Ausblick auf den Quartalsbericht der Ludwigshafener noch einmal an. An der Anlagestory habe sich nichts geändert, betonte sie./ag/edh ;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:37 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.39 €
|
Abst. Kursziel*:
19.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:08
|BASF kriegt langsam wieder die Kurve (Spiegel Online)
|
11:15
|BASF bestätigt Ziele bis 2028 - Umbau kommt voran (AWP)
|
10:34
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für BASF-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)