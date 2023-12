MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Perspektiven für die Schmelz- und Raffinierlöhne im kommenden Jahr nannte Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie im historischen Vergleich solide. Sie dürften voraussichtlich keine Änderungen an den Konsensschätzungen für den Hamburger Kupferkonzern nach sich ziehen./bek/mis;