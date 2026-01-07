AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
42.24CHF
-0.01CHF
-0.03 %
15:40:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.01.2026 14:31:00
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische Autozulieferer nun so langsam die Kurve kriegen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung./ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.44 €
|
Abst. Kursziel*:
14.44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.24%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der AUMOVIO-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Was Analysten von der Aumovio-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
28.11.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, Kauf (EQS Group)
|
07.11.25
|Aumovio-Aktie unter Druck: Deutliche Rückgänge im Geschäft - (AWP)
|
31.10.25
|Aumovio-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)