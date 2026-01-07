AUMOVIO 42.27 CHF 0.03% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische Autozulieferer nun so langsam die Kurve kriegen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:06 / GMT





