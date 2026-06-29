NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet von den Briten eine erneut starke Umsatzentwicklung, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal schrieb. Die Jahresziele dürften bestätigt werden und der Ergebniskonsens sei gut untermauert./rob/ag/gl;