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Bilanz im Fokus 27.07.2026 09:06:00

Ausblick: Ford Motor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Ford Motor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ford Motor zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.

Ford Motor
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Ford Motor wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ford Motor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,359 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ford Motor in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 47,35 Milliarden USD im Vergleich zu 50,18 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,060 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 185,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 187,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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