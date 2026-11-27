Am Freitag erhöhte sich der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0.84 Prozent auf 10’698.81 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.146 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’609.16 Punkte an der Kurstafel, nach 10’609.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10’609.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’714.10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 3.41 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 10’686.54 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 10’792.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’693.93 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.51 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 4.79 Prozent auf 22.95 GBP), Antofagasta (+ 4.40 Prozent auf 27.07 GBP), Glencore (+ 4.28 Prozent auf 4.66 GBP), Anglo American (+ 3.83 Prozent auf 33.33 GBP) und Standard Chartered (+ 3.50 Prozent auf 19.51 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Kingfisher (-1.81 Prozent auf 3.75 GBP), Marks Spencer (-1.71 Prozent auf 4.37 GBP), Associated British Foods (-1.51 Prozent auf 20.17 GBP), Coca-Cola HBC (-1.42 Prozent auf 43.02 GBP) und JD Sports Fashion (-1.32 Prozent auf 0.87 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 82’856’494 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 258.197 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch