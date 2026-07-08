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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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09.07.2026 14:57:08

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 18.000 auf 17.500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zum Zeitpunkt der Erstellung seines Kommentars sei die Aktie des Pharmaunternehmens um rund 9 Prozent gefallen, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Der Analyst führt diesen Verlust auf eine Auswirkung von rund 2 Prozent auf den Kapitalwert (NPV) infolge der gescheiterten Phase-III-Studie zum Herzmedikament Wainua zurück. Zwar schade diese Enttäuschung der Glaubwürdigkeit der Kommunikation, doch der Weg zum Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 sei deshalb nicht gefährdet. Leuchten hält Astrazeneca weiter für ein "erstklassiges Wachstumsunternehmen" und rät angesichts des aktuellen Kursverlusts zum Kauf der Aktie./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
152.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
131.27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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