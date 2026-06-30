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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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30.06.2026
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01.07.2026 07:50:42

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16525 auf 16370 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das zweite Quartal sieht Analyst Rajan Sharma seine Prognosen etwas unter dem von den Briten ermittelten Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im Fokus stehen bei ihm die Forschungsausgaben sowie der Gegenwind für Farxiga./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
163.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
141.00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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