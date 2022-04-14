AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
95.03CHF
0.03CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
07.11.2025 13:51:25
AstraZeneca Buy
AstraZeneca
132.14 CHF -1.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15163 auf 15504 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma lobte am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts des qualitativ gute Umsatzwachstum. Auch die Wirkstoffpipeline liefere weiter Erfolge. Astrazeneca bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
155.04 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
128.66 £
|
Abst. Kursziel*:
20.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|13:51
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:13
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:54
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|95.03
|0.03%
