AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

95.03
CHF
0.03
CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
07.11.2025 13:51:25

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
132.14 CHF -1.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15163 auf 15504 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma lobte am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts des qualitativ gute Umsatzwachstum. Auch die Wirkstoffpipeline liefere weiter Erfolge. Astrazeneca bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
155.04 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
128.66 £ 		Abst. Kursziel*:
20.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

13:51 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:13 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08:54 AstraZeneca Buy UBS AG
06.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
mehr Analysen
