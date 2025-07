ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. In Gesprächen hätten sich Investoren mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Juli vorsichtig gezeigt, schrieb Matthew Weston in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er sieht die Aktie des Pharmakonzerns aber weiter als einen seiner Top-Branchenwerte in Europa./rob/gl/he;