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Assicurazioni Generali Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 46 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Outperformance der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif vorsichtig für das kommende Jahr, wie sie am Donnerstag in ihrem großen Branchenausblick schrieben. Die Bewertungen auf Rekordniveau würden nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Obendrein sei das Preisumfeld für Schaden/Unfall-Versicherung in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft schwach. Für Versicherer im Depot spreche allerdings ihre geringe Sensibilität für gesamtwirtschaftliche Risiken. Die Experten präferieren Lebensversicherer./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43.39 €
|
Abst. Kursziel*:
10.62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.64%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
18.11.26
|Generali-Aktie leicht im Minus: Versicherer hebt Gewinnerwartungen deutlich an (AWP)
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30.09.26
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31.08.26
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07.08.26
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31.07.26
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30.06.26
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Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
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|17.11.26
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|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
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|0.57%
Aktuelle Aktienanalysen
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|07:31
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Talanx Overweight
|07:30
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JP Morgan Chase & Co.
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