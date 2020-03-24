Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

12.27
CHF
-5.78
CHF
-32.00 %
24.03.2020
SWX
11.08.2025 13:55:03

Assicurazioni Generali Buy

Assicurazioni Generali
33.51 EUR 0.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.49 € 		Abst. Kursziel*:
-14.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.95%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

13:55 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
