|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Assicurazioni Generali Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.49 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.95%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.05.25
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
22.05.25
|Generali-Aktie schwächer: Gewinnwachstum im Tagesgeschäft (AWP)
|
30.04.25
|Experten sehen bei Assicurazioni Generali-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
28.04.25
|Mediobanca will Generalis Vermögensverwaltung kaufen (AWP)
|
31.03.25
|Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie im März 2025 (finanzen.net)
|
13.03.25
|Generali-Aktie wenig bewegt: Generali hat im Tagesgeschäft deutlich mehr verdient (AWP)
|
28.02.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|13:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.03.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|21.01.25
|Assicurazioni Generali Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|12.27
|-32.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Buy
|13:56
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|13:56
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Swiss Re Hold
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance Hold
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Buy
|13:54
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy