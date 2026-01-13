Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’517 0.1%  SPI 18’669 0.2%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’868 0.6%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 6’026 0.5%  Gold 5’031 1.5%  Bitcoin 53’954 -1.4%  Dollar 0.7731 -0.4%  Öl 67.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
SoftwareONE-Aktie steigt: Vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2025 - Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Basilea-Aktie legt zu: Millionen-Meilensteinzahlung für Cresemba-Verkäufe in Asien
Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "Aktive ETFs Aktien"
Helvetia-Aktie freundlich: Helvetia Anlagestiftung erhält mit neuer Anlagegruppe Kapitalzusagen
Suche...
Plus500 Depot

ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

2.99
CHF
0.00
CHF
0.10 %
09:35:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 08:21:28

ASOS Sector Perform

ASOS
2.99 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Asos scheine teurer geworden zu sein, schrieb er./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
2.75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
3.14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
2.90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASOS plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASOS plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:21 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 ASOS Underweight Barclays Capital
24.11.25 ASOS Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ASOS plc 2.99 0.10% ASOS plc