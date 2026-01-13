ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Asos scheine teurer geworden zu sein, schrieb er./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2.75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
2.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
31.01.26
|Wie Experten die ASOS-Aktie im Januar einstuften (finanzen.net)
|
23.01.26
|Directors’ Deals: Barker keeps the faith at struggling Asos (Financial Times)
|
30.11.25
|November 2025: Analysten sehen Potenzial bei ASOS-Aktie (finanzen.net)
|
31.10.25
|So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
17.10.25
|Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties (Financial Times)
|
30.09.25
|September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.08.25
|FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one (Financial Times)
Analysen zu ASOS plc
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|2.99
|0.10%
