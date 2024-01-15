ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08CHF
-26.97CHF
-86.87 %
15.01.2024
27.10.2025 06:39:08
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Neutral" belassen. Die Anzahl der Webseitenaufrufe bei den Briten habe sich zuletzt belebt, die App-Nutzung habe geschwächelt, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
Unternehmen:
ASOS plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
2.49 £
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
2.49 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Georgina Johanan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ASOS plc
17.10.25
|Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties (Financial Times)
30.09.25