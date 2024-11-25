Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

2.35
CHF
-0.12
CHF
-4.82 %
12:06:58
BRXC
24.11.2025 11:08:42

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 380 auf 240 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da sich der Online-Modehändler wohl auch im laufenden Geschäftsjahr auf Selbsthilfemaßnahmen fokussieren dürfte, habe er seine Umsatzerwartung für 2025/26 um 20 Prozent reduziert, schrieb Yashraj Rajani am Montag mit Blick auf die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2.40 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2.53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2.27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse