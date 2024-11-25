ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
2.35CHF
-0.12CHF
-4.82 %
12:06:58
BRXC
24.11.2025 11:08:42
ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 380 auf 240 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da sich der Online-Modehändler wohl auch im laufenden Geschäftsjahr auf Selbsthilfemaßnahmen fokussieren dürfte, habe er seine Umsatzerwartung für 2025/26 um 20 Prozent reduziert, schrieb Yashraj Rajani am Montag mit Blick auf die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2.40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
