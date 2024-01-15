Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’252 1.2%  SPI 16’898 0.9%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’865 -0.1%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’524 -0.1%  Gold 3’895 0.9%  Bitcoin 92’328 1.7%  Dollar 0.7948 -0.2%  Öl 65.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
AUTO1-Aktie fällt: Christian Wallentin neuer CFO ab 1. Januar
Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wie viel Gewinn eine Tron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Suche...
Plus500 Depot

ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87 %
15.01.2024
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 09:48:16

ASOS Buy

ASOS
4.08 CHF -86.87%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Online-Modehändlers habe die Erwartungen knapp verfehlt aufgrund schwacher Umsätze, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen äußere sich aber zuversichtlich für das operative Abschneiden im neuen Geschäftsjahr./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.40 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2.81 £ 		Abst. Kursziel*:
56.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
55.48%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:48 ASOS Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ASOS plc 4.08 -86.87% ASOS plc