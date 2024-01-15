ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08CHF
-26.97CHF
-86.87 %
15.01.2024
01.10.2025 09:48:16
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Online-Modehändlers habe die Erwartungen knapp verfehlt aufgrund schwacher Umsätze, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen äußere sich aber zuversichtlich für das operative Abschneiden im neuen Geschäftsjahr./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2.81 £
|
Abst. Kursziel*:
56.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2.83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.48%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ASOS plc
|
30.09.25
|September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.08.25
|FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one (Financial Times)
|
31.07.25
|Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ASOS-Aktie (finanzen.net)
|
31.05.25
|Wie Experten die ASOS-Aktie im Mai einstuften (finanzen.net)
|
30.04.25
|ASOS-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April (finanzen.net)
Analysen zu ASOS plc
|09:48
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
