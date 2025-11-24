ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
2.33CHF
-0.14CHF
-5.55 %
10:23:45
BRXC
24.11.2025 08:56:54
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 440 auf 375 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr stimmten weitgehend mit den vorläufigen Eckdaten überein, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Aufgrund des trüben Ausblicks des Online-Modehändlers auf 2025/26 habe er seine Prognosen reduziert./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3.75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ASOS plc
|
31.10.25
|So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
17.10.25
|Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties (Financial Times)
|
30.09.25
|September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.08.25
|FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one (Financial Times)
|
31.07.25
|Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ASOS-Aktie (finanzen.net)
|
31.05.25
|Wie Experten die ASOS-Aktie im Mai einstuften (finanzen.net)
Analysen zu ASOS plc
|08:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.01.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|2.41
|-2.51%
