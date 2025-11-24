Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 440 auf 375 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr stimmten weitgehend mit den vorläufigen Eckdaten überein, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Aufgrund des trüben Ausblicks des Online-Modehändlers auf 2025/26 habe er seine Prognosen reduziert./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3.75 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2.53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

