ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
2.47CHF
0.07CHF
3.08 %
10:02:50
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 08:25:15
ASOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analystin Anne Critchlow wertete den Abschluss einer Refinanzierung des Online-Händlers als positive Entwicklung unter dem neuen Finanzchef. Die niedrigere Verzinsung der Kredite spiegele das verbesserte operative Geschäft wider, schrieb sie am Donnerstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2.40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ASOS plc
|
31.10.25
|So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
17.10.25
|Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties (Financial Times)
|
30.09.25
|September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.08.25
|FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one (Financial Times)
|
31.07.25
|Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ASOS-Aktie (finanzen.net)
|
31.05.25
|Wie Experten die ASOS-Aktie im Mai einstuften (finanzen.net)