ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

2.47
CHF
0.07
CHF
3.08 %
10:02:50
BRXC
13.11.2025 08:25:15

ASOS Buy

ASOS
2.47 CHF 3.08%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analystin Anne Critchlow wertete den Abschluss einer Refinanzierung des Online-Händlers als positive Entwicklung unter dem neuen Finanzchef. Die niedrigere Verzinsung der Kredite spiegele das verbesserte operative Geschäft wider, schrieb sie am Donnerstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
6.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2.53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

