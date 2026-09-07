Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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07.09.2026 16:22:44
Market-Perform für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Bernstein Research.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach der überraschenden Einigung auf ein Sparpaket auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Im Rahmen einer Analystenkonferenz habe es von vielen Seiten Applaus für eine "historische Vereinbarung" gegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bemüht daraufhin die Weisheit, dass "eine Reise von tausend Meilen mit einem einzigen Schritt" beginne, aber auch noch viel schiefgehen könne. Die Ziele seien äusserst ehrgeizig und es bestehe noch die Gefahr, dass der Betriebsrat nicht so kompromissbereit bleibe. Es komme nun auf die Umsetzung an.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 16:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.6 Prozent auf 80.84 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 23.70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 573’100 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 16.7 Prozent. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 29.10.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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