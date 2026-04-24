ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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24.04.2026 13:11:36
ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr des Online-Modehändlers habe die Erwartungen erfüllt, und der Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Yashraj Rajani in einer Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2.40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.67 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
|23.04.26
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