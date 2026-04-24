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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr des Online-Modehändlers habe die Erwartungen erfüllt, und der Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Yashraj Rajani in einer Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.