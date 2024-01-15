Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87 %
15.01.2024
BRXC
ASOS Neutral

ASOS
4.08 CHF -86.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Laut Analystin Georgina Johanan hat der Online-Modehändler durchwachsene Aussagen gemacht. In einer am Dienstag vorliegenden Studie sprach sie von einigen positiven Aspekten. Aber angesichts der Aussage von Asos, im Jahr 2024/25 nur das untere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis zu erreichen, hinterfrage sie nun die Sichtbarkeit, auf Ebene des Vorsteuergewinns profitabel zu werden./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 07:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

