NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Laut Analystin Georgina Johanan hat der Online-Modehändler durchwachsene Aussagen gemacht. In einer am Dienstag vorliegenden Studie sprach sie von einigen positiven Aspekten. Aber angesichts der Aussage von Asos, im Jahr 2024/25 nur das untere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis zu erreichen, hinterfrage sie nun die Sichtbarkeit, auf Ebene des Vorsteuergewinns profitabel zu werden./rob/ck/he;