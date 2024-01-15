ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Laut Analystin Georgina Johanan hat der Online-Modehändler durchwachsene Aussagen gemacht. In einer am Dienstag vorliegenden Studie sprach sie von einigen positiven Aspekten. Aber angesichts der Aussage von Asos, im Jahr 2024/25 nur das untere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis zu erreichen, hinterfrage sie nun die Sichtbarkeit, auf Ebene des Vorsteuergewinns profitabel zu werden./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
Unternehmen:
ASOS plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
2.70 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
2.79 £
Abst. Kursziel*:
-3.23%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
2.79 £
Abst. Kursziel aktuell:
-3.23%
Analyst Name::
Georgina Johanan
KGV*:
-
