ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87 %
15.01.2024
BRXC
30.09.2025 09:03:57

ASOS Hold

ASOS
4.08 CHF -86.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach einem Umsatzbericht mit einem Kursziel von 375 Pence auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Online-Händler die Erwartungen verfehlt und plane daher nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Andrew Wade am Dienstag. Asos äußere sich aber weiter zuversichtlich, was Kosteneinsparungen betrifft./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Hold
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3.75 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2.63 £ 		Abst. Kursziel*:
42.32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2.68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
39.84%
Analyst Name::
Andrew Wade 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse