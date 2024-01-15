ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08CHF
-26.97CHF
-86.87 %
15.01.2024
30.09.2025 09:03:57
ASOS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach einem Umsatzbericht mit einem Kursziel von 375 Pence auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Online-Händler die Erwartungen verfehlt und plane daher nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Andrew Wade am Dienstag. Asos äußere sich aber weiter zuversichtlich, was Kosteneinsparungen betrifft./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3.75 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.63 £
|
Abst. Kursziel*:
42.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.84%
|
Analyst Name::
Andrew Wade
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
