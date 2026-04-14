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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe angesichts einer starken Auftragslage die Jahresziele erhöht, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Detaillierte Zahlen zum Auftragseingang gebe es nicht mehr./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.