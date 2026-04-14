ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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15.04.2026 09:35:53
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe angesichts einer starken Auftragslage die Jahresziele erhöht, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Detaillierte Zahlen zum Auftragseingang gebe es nicht mehr./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1’500.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’303.00 €
|
Abst. Kursziel*:
15.12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’292.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.08%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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