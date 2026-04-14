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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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15.04.2026 09:35:53

ASML NV Overweight

ASML NV
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe angesichts einer starken Auftragslage die Jahresziele erhöht, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Detaillierte Zahlen zum Auftragseingang gebe es nicht mehr./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1’500.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’303.00 € 		Abst. Kursziel*:
15.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’292.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.08%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
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13.04.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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