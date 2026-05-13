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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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13.05.2026
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14.05.2026 17:09:16

Scout24 Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe sich auf seiner Kapitalmarktveranstaltung in Berlin umfassend dazu geäußert, wie er seine Wettbewerbsvorteile, die unter anderem auf seiner 30-jährigen Geschichte in Deutschland und seinen proprietären Daten beruhten, durch eine KI-gestützte Analyseebene weiter nutzen wolle, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien die Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes und die mittelfristig besseren Finanzaussichten gewesen./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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67.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.22%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
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