Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe sich auf seiner Kapitalmarktveranstaltung in Berlin umfassend dazu geäußert, wie er seine Wettbewerbsvorteile, die unter anderem auf seiner 30-jährigen Geschichte in Deutschland und seinen proprietären Daten beruhten, durch eine KI-gestützte Analyseebene weiter nutzen wolle, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien die Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes und die mittelfristig besseren Finanzaussichten gewesen./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
126.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.40 €
|
Abst. Kursziel*:
67.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.22%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
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|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.05.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Scout24
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Aktien in diesem Artikel
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