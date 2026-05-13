FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe sich auf seiner Kapitalmarktveranstaltung in Berlin umfassend dazu geäußert, wie er seine Wettbewerbsvorteile, die unter anderem auf seiner 30-jährigen Geschichte in Deutschland und seinen proprietären Daten beruhten, durch eine KI-gestützte Analyseebene weiter nutzen wolle, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien die Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes und die mittelfristig besseren Finanzaussichten gewesen./rob/gl/la;