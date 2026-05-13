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14.05.2026 17:11:19
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe in einem soliden ersten Quartal vor allem ergebnisseitig positiv überrascht und die Ziele ein wenig angehoben, schrieb Falko Friedrichs in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
120.70 €
|
Abst. Kursziel*:
3.56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
120.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.39%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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