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Merck Aktie 412799 / DE0006599905

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13.05.2026
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14.05.2026 17:11:19

Merck Hold

Merck
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe in einem soliden ersten Quartal vor allem ergebnisseitig positiv überrascht und die Ziele ein wenig angehoben, schrieb Falko Friedrichs in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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17:11 Merck Hold Deutsche Bank AG
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