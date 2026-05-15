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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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14.05.2026 17:07:19

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
30.67 CHF -1.20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Sparte Bildgebende Verfahren und dem übernommenen Krebsbehandlungsspezialisten Varian hätten sich zwei wichtige Bereiche des Medizintechnikkonzerns stark entwickelt, wogegen es für die Diagnostik schlecht gelaufen sei, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Siemens Healthineers bleibe zwar einer der wichtigsten Branchentitel. Doch eine Neubewertung dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.75 € 		Abst. Kursziel*:
48.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
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