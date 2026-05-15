Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Sparte Bildgebende Verfahren und dem übernommenen Krebsbehandlungsspezialisten Varian hätten sich zwei wichtige Bereiche des Medizintechnikkonzerns stark entwickelt, wogegen es für die Diagnostik schlecht gelaufen sei, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Siemens Healthineers bleibe zwar einer der wichtigsten Branchentitel. Doch eine Neubewertung dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.75 €
|
Abst. Kursziel*:
48.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.25%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
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