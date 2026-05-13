Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Die anstehenden Zahlen des Einzelhändlers sollten ein weiteres erwartungsgemäß robustes Quartal belegen und eine positive Sicht auf die Aktie unterstützen, schrieb Michael Lasser in eine am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zuletzt sei zwar die hohe Bewertung zum kontroversesten Thema geworden. Der Zwischenbericht dürfte aber kaum einen bemerkenswerten Kursrückgang begünstigen. Die Aktie bleibe ein Kerninvestment in der Branche und in einem schwierigen Umfeld deren Messlatte./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 147.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 131.78
|
Abst. Kursziel*:
11.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 132.33
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.09%
|
Analyst Name::
Michael Lasser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
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