ASML NV

1’130.00
CHF
40.00
CHF
3.67 %
09:09:41
SWX
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1515 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Geschäftsbericht des Chipausrüsters habe den mehrjährigen Aufschwung bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es sei noch viel zu früh, den Höhepunkt auszurufen./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’515.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’243.20 € 		Abst. Kursziel*:
21.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’241.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.08%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

