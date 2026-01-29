ASML NV 1135.02 CHF 3.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1515 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Geschäftsbericht des Chipausrüsters habe den mehrjährigen Aufschwung bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es sei noch viel zu früh, den Höhepunkt auszurufen./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT



