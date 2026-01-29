ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’130.00CHF
40.00CHF
3.67 %
09:09:41
SWX
29.01.2026 08:23:25
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1515 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Geschäftsbericht des Chipausrüsters habe den mehrjährigen Aufschwung bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es sei noch viel zu früh, den Höhepunkt auszurufen./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1’515.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’243.20 €
|
Abst. Kursziel*:
21.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’241.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.08%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
