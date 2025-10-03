ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 822 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe Luft für weitere Kursgewinne, auch wenn die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters in den vergangenen zwei Monaten um fast die Hälfte zugelegt habe, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte verwies auf den robusten Geschäftszyklus bei Speicherchips, der erhebliches Wachstumspotenzial beinhalte./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1'000.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
876.70 €
|
Abst. Kursziel*:
14.06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
882.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.28%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
07:27
ASML NV Overweight
JP Morgan Chase & Co.
03.10.25
ASML NV Buy
UBS AG
01.10.25
ASML NV Buy
UBS AG
30.09.25
ASML NV Buy
Deutsche Bank AG
30.09.25
ASML NV Market-Perform
Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
ASML NV
822.12
0.60%
