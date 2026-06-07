UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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07.06.2026 18:09:00
UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Analysten-Einschätzungen der UBS-Aktie im vergangenen Monat.
Im Mai 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der UBS-Aktie vorgenommen.
3 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von UBS mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,63 CHF beziffert, während der aktuelle UBS-Kurs an der Börse SWX bei 37,04 CHF liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|38,00 CHF
|2,59
|26.05.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 CHF
|7,99
|13.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|38,50 CHF
|3,94
|12.05.2026
|RBC Capital Markets
|38,00 CHF
|2,59
|07.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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