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Expertenprognosen 07.06.2026 18:09:00

UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf

UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf

Das sind die Analysten-Einschätzungen der UBS-Aktie im vergangenen Monat.

UBS
37.79 CHF 0.91%
Kaufen Verkaufen

Im Mai 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der UBS-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von UBS mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,63 CHF beziffert, während der aktuelle UBS-Kurs an der Börse SWX bei 37,04 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets38,00 CHF2,5926.05.2026
Deutsche Bank AG40,00 CHF7,9913.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.38,50 CHF3,9412.05.2026
RBC Capital Markets38,00 CHF2,5907.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.9304 18.06.2027 156034446
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Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.3317 17.12.2027 156564487
Short 942.5001 19.06.2026 156034977
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3922 11.13 156034690
Long 12.1613 5.69 156564133
Long 15.7083 3.84 156705508
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8545 11.80 151635303
Short 10.7714 6.52 151031905
Short 25.1333 1.53 151031768
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.93 57946586
Long 10 -10.29 147182344
Long 12 -8.63 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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