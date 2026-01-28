ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am Mittwochabend. Diese "Marktirrationalität" biete eine Kaufgelegenheit. Dai sieht das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2026 deutlich über der Konsensprognose, weshalb er seine Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2030 anhob. Dagegen sehe die Spanne für das Margenziel etwas schwach aus./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’235.00 €
|
Abst. Kursziel*:
29.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’246.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.39%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.01.26