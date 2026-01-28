Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’140.00
CHF
50.00
CHF
4.59 %
10:34:38
SWX
29.01.2026 08:57:54

ASML NV Outperform

ASML NV
1142.48 CHF 3.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am Mittwochabend. Diese "Marktirrationalität" biete eine Kaufgelegenheit. Dai sieht das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2026 deutlich über der Konsensprognose, weshalb er seine Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2030 anhob. Dagegen sehe die Spanne für das Margenziel etwas schwach aus./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

