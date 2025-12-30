STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.13 Prozent auf 4’899.50 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.100 Prozent auf 4’888.44 Punkte an der Kurstafel, nach 4’893.32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4’887.21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’899.50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’803.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der STOXX 50 4’633.23 Punkte auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 30.12.2024, mit 4’282.05 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 12.92 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’902.83 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’921.71 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1.11 Prozent auf 1’543.00 EUR), UniCredit (+ 0.88 Prozent auf 69.86 EUR), HSBC (+ 0.60 Prozent auf 11.73 GBP), Rio Tinto (+ 0.49 Prozent auf 59.79 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0.32 Prozent auf 27.79 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-0.41 Prozent auf 169.90 CHF), Nestlé (-0.29 Prozent auf 78.51 CHF), BAT (-0.29 Prozent auf 41.58 GBP), GSK (-0.27 Prozent auf 18.18 GBP) und National Grid (-0.27 Prozent auf 11.38 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 312’116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 348.453 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.40 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

