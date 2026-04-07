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07.04.2026 10:10:39

ASML NV Buy

ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies beschäftigte sich in zwei am Dienstag vorliegenden Kommentaren mit dem US-Gesetzesentwurf "Match Act" einerseits und andererseits mit den am 15. April anstehenden Zahlen zum ersten Quartal. Mit Blick auf den "Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act" schrieb er, dass durch diesen 2026 potenziell etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie negativ betroffen sein könnten. Was das erste Viertel 2026 betrifft, rechnet der Analyst mit einem "starken Bericht". Er schließt die Möglichkeit einer Anhebung der Jahresziele nicht aus und rechnet zudem mit positiven qualitativen Aussagen zu KI./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’500.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’131.60 € 		Abst. Kursziel*:
32.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’134.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.21%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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10:10 ASML NV Buy UBS AG
09:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
31.03.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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