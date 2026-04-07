ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies beschäftigte sich in zwei am Dienstag vorliegenden Kommentaren mit dem US-Gesetzesentwurf "Match Act" einerseits und andererseits mit den am 15. April anstehenden Zahlen zum ersten Quartal. Mit Blick auf den "Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act" schrieb er, dass durch diesen 2026 potenziell etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie negativ betroffen sein könnten. Was das erste Viertel 2026 betrifft, rechnet der Analyst mit einem "starken Bericht". Er schließt die Möglichkeit einer Anhebung der Jahresziele nicht aus und rechnet zudem mit positiven qualitativen Aussagen zu KI./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’500.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’131.60 €
|
Abst. Kursziel*:
32.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’134.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.21%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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