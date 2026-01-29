ASML NV 1135.02 CHF 3.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1270 auf 1450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alexander Duval hob seine Schätzungen für den Chipausrüster am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts an. Die Bedeutung der Extrem-Ultraviolett-Lithografiesystemen (EUV) von ASML nehme für die Branche weiter zu./ag/gl;

