ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 750 auf 940 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals könnten das erhoffte Licht am Ende des Tunnels sein, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Oktober. Sie dürften gut genug sein, den zuletzt starken Lauf der Papiere des Herstellers von Lithografiesystemen zu untermauern. Bouvignies hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 15 Prozent. /rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
940.00 €
|
Rating jetzt: Buy
Buy
|
Kurs*:
825.20 €
|
Abst. Kursziel*:
13.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
822.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.33%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
