ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

765.60
CHF
-7.78
CHF
-1.01 %
09:00:01
BRXC
01.10.2025 06:28:46

ASML NV Buy

ASML NV
765.60 CHF -1.01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 750 auf 940 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals könnten das erhoffte Licht am Ende des Tunnels sein, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Oktober. Sie dürften gut genug sein, den zuletzt starken Lauf der Papiere des Herstellers von Lithografiesystemen zu untermauern. Bouvignies hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 15 Prozent. /rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
940.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
825.20 € 		Abst. Kursziel*:
13.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
822.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.33%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

06:28 ASML NV Buy UBS AG
30.09.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
25.09.25 ASML NV Halten DZ BANK
16.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
