NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown vor Geschäftszahlen zum zweiten Quartal Ende August auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,35 Euro belassen. Im Fokus der Investoren stehe die Bewertung des Bestandsportfolios, die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie der längerfristige Verschuldungsgrad, schrieb Analyst Neil Green in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./bek/ajx;