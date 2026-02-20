Opendoor Technologies Aktie 58935107 / US6837121036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanz unter der Lupe
|
20.02.2026 15:41:00
Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger
Opendoor Technologies hat die Bilanz für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 präsentiert. So fielen die Ergebnisse bei Umsatz und EPS für den iBuyer aus.
Auf der Umsatzseite verbuchte der iBuyer im abgelaufenen Jahresviertel Erlöse in Höhe von 736 Millionen US-Dollar. Im Vorfeld hatten die Experten bereits mit einem deutlichen Rückgang gerechnet und die Prognose im Mittel auf 594,1 Millionen US-Dollar taxiert - was einem Minus von 45,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,08 Milliarden US-Dollar entsprochen hätte. Tatsächlich fiel der Umsatzrückgang nun niedriger aus.
Betrachtet man das gesamte Geschäftsjahr 2025, so generierte Opendoor einen Gesamtumsatz von 4,371 Milliarden US-Dollar. Hier lag die durchschnittliche Markterwartung von 8 Analysten bei 4,23 Milliarden US-Dollar, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr noch 5,15 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. Beim Ergebnis je Aktie (EPS) landete das Unternehmen im Gesamtjahr bei einem Minus von 1,70 US-Dollar - die Prognosen hatten hier im Schnitt bei -0,396 US-Dollar gelegen (Vorjahr: -0,560 US-Dollar).
Nach Bekanntgabe der Ergebnisse zeigt sich die Opendoor-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 15,38 Prozent im Plus bei 5,37 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc
|
19.02.26
|Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Ausblick: Opendoor Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.09.25
|Opendoor-Aktie schwächer nach Kurssprung: US-Expansion im Blick (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Nachrichtenflut sorgt für Kursrally: Wie sich die Opendoor-Aktie am Freitag präsentiert (finanzen.ch)