Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger

Beim Immobilien-Spezialisten Opendoor Technologies standen im vierten Quartal 2025 die Zeichen auf Verlustbegrenzung. Während Analysten im Vorfeld im Schnitt mit einem Minus von 0,115 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten, belief sich der tatsächliche Fehlbetrag im Berichtsquartal auf 1,26 US-Dollar je Anteilsschein. Damit hat das Unternehmen das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (-0,160 US-Dollar je Aktie) verschlechtert.

Auf der Umsatzseite verbuchte der iBuyer im abgelaufenen Jahresviertel Erlöse in Höhe von 736 Millionen US-Dollar. Im Vorfeld hatten die Experten bereits mit einem deutlichen Rückgang gerechnet und die Prognose im Mittel auf 594,1 Millionen US-Dollar taxiert - was einem Minus von 45,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,08 Milliarden US-Dollar entsprochen hätte. Tatsächlich fiel der Umsatzrückgang nun niedriger aus.

Betrachtet man das gesamte Geschäftsjahr 2025, so generierte Opendoor einen Gesamtumsatz von 4,371 Milliarden US-Dollar. Hier lag die durchschnittliche Markterwartung von 8 Analysten bei 4,23 Milliarden US-Dollar, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr noch 5,15 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. Beim Ergebnis je Aktie (EPS) landete das Unternehmen im Gesamtjahr bei einem Minus von 1,70 US-Dollar - die Prognosen hatten hier im Schnitt bei -0,396 US-Dollar gelegen (Vorjahr: -0,560 US-Dollar).

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse zeigt sich die Opendoor-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 15,38 Prozent im Plus bei 5,37 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch