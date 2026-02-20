Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 0.0%  SPI 19’016 0.0%  Dow 49’273 -0.3%  DAX 25’130 0.3%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’100 0.7%  Gold 5’058 1.2%  Bitcoin 52’062 0.3%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.6 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wisekey-Aktie steigt: Tochter Sealsq investiert in Spezialisten Quobly
FINANZ26 - Das B2B-Event der Schweizer Finanzwelt
Trotz Umsatzrekord: Klarna-Aktie sackt nach Milliarden-Meilenstein ab
Diginex-Aktie klettert nach Vereinbarung mit Resulticks - Mögliche Fusion im Blick
Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien?
Suche...
eToro entdecken

Opendoor Technologies Aktie 58935107 / US6837121036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz unter der Lupe 20.02.2026 15:41:00

Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger

Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger

Opendoor Technologies hat die Bilanz für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 präsentiert. So fielen die Ergebnisse bei Umsatz und EPS für den iBuyer aus.

Opendoor Technologies
4.15 CHF 14.32%
Kaufen Verkaufen
Beim Immobilien-Spezialisten Opendoor Technologies standen im vierten Quartal 2025 die Zeichen auf Verlustbegrenzung. Während Analysten im Vorfeld im Schnitt mit einem Minus von 0,115 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten, belief sich der tatsächliche Fehlbetrag im Berichtsquartal auf 1,26 US-Dollar je Anteilsschein. Damit hat das Unternehmen das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (-0,160 US-Dollar je Aktie) verschlechtert.

Auf der Umsatzseite verbuchte der iBuyer im abgelaufenen Jahresviertel Erlöse in Höhe von 736 Millionen US-Dollar. Im Vorfeld hatten die Experten bereits mit einem deutlichen Rückgang gerechnet und die Prognose im Mittel auf 594,1 Millionen US-Dollar taxiert - was einem Minus von 45,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,08 Milliarden US-Dollar entsprochen hätte. Tatsächlich fiel der Umsatzrückgang nun niedriger aus.

Betrachtet man das gesamte Geschäftsjahr 2025, so generierte Opendoor einen Gesamtumsatz von 4,371 Milliarden US-Dollar. Hier lag die durchschnittliche Markterwartung von 8 Analysten bei 4,23 Milliarden US-Dollar, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr noch 5,15 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. Beim Ergebnis je Aktie (EPS) landete das Unternehmen im Gesamtjahr bei einem Minus von 1,70 US-Dollar - die Prognosen hatten hier im Schnitt bei -0,396 US-Dollar gelegen (Vorjahr: -0,560 US-Dollar).

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse zeigt sich die Opendoor-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 15,38 Prozent im Plus bei 5,37 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Opendoor-Aktie nach Höhenflug im Rückwärtsgang: Drastischer Stellenabbau und Führungswechsel

Bildquelle: Around the World Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten