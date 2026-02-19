Rio Tinto 73.36 CHF -4.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Bergbaukonzerns habe seine Prognose hingegen leicht übertroffen./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.