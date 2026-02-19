Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
73.36CHF
-3.33CHF
-4.34 %
18:00:03
BRXC
19.02.2026 18:39:28
Rio Tinto Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Bergbaukonzerns habe seine Prognose hingegen leicht übertroffen./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
60.00 £
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
80.96 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
71.18 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Hatch
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
