Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9129 0.2%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 4’996 0.4%  Bitcoin 51’848 1.0%  Dollar 0.7752 0.3%  Öl 71.9 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swisscom874251Logitech2575132Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Glencore-Aktie im Fokus: Berichte über Milliarden-Verhandlungen um Kazzinc
Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger
Arbeiten im Homeoffice: So sollte man sich verhalten
TUI-Aktie dennoch in Rot: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"
Newmont-Aktie in Grün: Gemischte Zahlen übertreffen Erwartungen nur teilweise
Suche...
eToro entdecken

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bonitätsnote 20.02.2026 06:37:00

TUI-Aktie dennoch in Rot: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"

TUI-Aktie dennoch in Rot: Stabiles Rating - Fitch bestätigt

Fitch Ratings hat die langfristige Bonitätsnote "BB" für den Reisekonzern TUI bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick.

TUI
7.48 CHF -1.93%
Kaufen Verkaufen
Das Rating spiegele die führende Marktposition und starke Markenbekanntheit von TUI in der europäischen Tourismusbranche sowie eine konservative Verschuldung wider, die jedoch durch eine hohe Saisonalität des Geschäfts und die Komplexität der Konzernstruktur ausgeglichen werde. Die Integration in Hotels, Fluggesellschaften und Reiseveranstalter biete Differenzierungs- und Diversifizierungsvorteile, allerdings belaste die Ausweitung von Pauschalreisen mit geringeren Margen die Profitabilität, die unter der der Wettbewerber liege.

Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass TUI in den nächsten vier Jahren trotz eines erhöhten Investitionsplans, einschliesslich Rückkauf und Erneuerung von Flugzeugen sowie der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen, weiterhin das EBITDA steigern und einen soliden freien Cashflow generieren werde.

Die TUI-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,98 Prozent tiefer bei 8,23 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Figma-Aktie etwas fester: Umsatz besser als erwartet
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret

Bildquelle: Dafinchi / Shutterstock.com,TUI AG

Nachrichten zu TUI AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten