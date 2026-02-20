TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
20.02.2026 06:37:00
TUI-Aktie dennoch in Rot: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"
Fitch Ratings hat die langfristige Bonitätsnote "BB" für den Reisekonzern TUI bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick.
Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass TUI in den nächsten vier Jahren trotz eines erhöhten Investitionsplans, einschliesslich Rückkauf und Erneuerung von Flugzeugen sowie der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen, weiterhin das EBITDA steigern und einen soliden freien Cashflow generieren werde.
Die TUI-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,98 Prozent tiefer bei 8,23 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI AG
|
19.02.26
|TUI-Aktie im Fokus: Vorstand kauft nach Rekordergebnis (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.02.26
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
17.02.26
|EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.02.26
|EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
16.02.26
|Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus (finanzen.ch)
|
16.02.26
|EQS-DD: TUI AG: David Schelp, Kauf (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-DD: TUI AG: David Schelp, buy (EQS Group)