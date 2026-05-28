Aufschläge in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Plus

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 0.69 Prozent stärker bei 33’238.46 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 383.262 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.358 Prozent leichter bei 32’891.26 Punkten, nach 33’009.45 Punkten am Vortag.

Bei 32’849.68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 33’346.80 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 2.84 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.04.2026, stand der MDAX noch bei 30’057.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 31’560.34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bewegte sich der MDAX bei 30’648.82 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.29 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’346.80 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6.90 Prozent auf 86.80 EUR), HENSOLDT (+ 5.88 Prozent auf 90.00 EUR), RENK (+ 5.44) Prozent auf 55.45 EUR), Aurubis (+ 5.25 Prozent auf 216.40 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.50 Prozent auf 59.20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil LEG Immobilien (-4.09 Prozent auf 56.35 EUR), Ströer SE (-3.26 Prozent auf 37.34 EUR), Nemetschek SE (-2.96 Prozent auf 60.55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.86 Prozent auf 42.74 EUR) und CTS Eventim (-2.09 Prozent auf 56.15 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’661’269 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 41.678 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch