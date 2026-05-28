Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’497 -1.0%  SPI 19’084 -0.8%  Dow 50’670 0.1%  DAX 25’103 -0.3%  Euro 0.9139 -0.1%  EStoxx50 6’057 -0.2%  Gold 4’482 0.5%  Bitcoin 57’085 -2.4%  Dollar 0.7845 -0.3%  Öl 94.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swissquote1067586
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Sandoz-Aktie steigt: Kampf gegen China-Dumping bei Antibiotika
TUI-Aktie fester: TUI Suisse trennt sich von Kreuzfahrtspezialisten Cruisetour
Siemens Energy-Aktie: Starke Auftragslage, bessere Aussichten - aber ist das KGV zu hoch?
Deutsche Bank-Aktie tiefer: Proteste und Kritik an Aufsichtsratsvergütung
Suche...
Plus500 Depot

Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX im Fokus 28.05.2026 17:58:15

Aufschläge in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Plus

Der MDAX befand sich heute im Aufwärtstrend.

LEG Immobilien
51.44 CHF -4.36%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 0.69 Prozent stärker bei 33’238.46 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 383.262 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.358 Prozent leichter bei 32’891.26 Punkten, nach 33’009.45 Punkten am Vortag.

Bei 32’849.68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 33’346.80 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 2.84 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.04.2026, stand der MDAX noch bei 30’057.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 31’560.34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bewegte sich der MDAX bei 30’648.82 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.29 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’346.80 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6.90 Prozent auf 86.80 EUR), HENSOLDT (+ 5.88 Prozent auf 90.00 EUR), RENK (+ 5.44) Prozent auf 55.45 EUR), Aurubis (+ 5.25 Prozent auf 216.40 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.50 Prozent auf 59.20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil LEG Immobilien (-4.09 Prozent auf 56.35 EUR), Ströer SE (-3.26 Prozent auf 37.34 EUR), Nemetschek SE (-2.96 Prozent auf 60.55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.86 Prozent auf 42.74 EUR) und CTS Eventim (-2.09 Prozent auf 56.15 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’661’269 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 41.678 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AIXTRON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten